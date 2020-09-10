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    «Милан» арендовал Тонали у «Брешии»

    Футбол Милан Серия A Футбол Италии Брешия Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Итальянский «Милан» объявил о переходе центрального полузащитника Сандро Тонали.

    Сандро Тонали
    Сандро Тонали

    «Россонери» арендовали 20-летнего итальянца у «Брешии» на один год за десять миллионов евро с последующим правом выкупа за 15 миллионов.

    Также сообщается, что «Брешиа» может получить за своего бывшего игрока еще десять миллионов в виде различных бонусов.

    За новый клуб полузащитник будет выступать под восьмым номером.

    Тонали является воспитанником академии «Брешии». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил один гол и отдал семь ассистов.

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