«Милан» арендовал Тонали у «Брешии»

Итальянскийобъявил о переходе центрального полузащитника

«Россонери» арендовали 20-летнего итальянца у «Брешии» на один год за десять миллионов евро с последующим правом выкупа за 15 миллионов.

Также сообщается, что «Брешиа» может получить за своего бывшего игрока еще десять миллионов в виде различных бонусов.

За новый клуб полузащитник будет выступать под восьмым номером.

Тонали является воспитанником академии «Брешии». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил один гол и отдал семь ассистов.

A Milanista born and bred joins the family 🔴⚫

✍ 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓇ℴ 𝒯ℴ𝓃𝒶𝓁𝒾 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/k9JiVpWoNw — AC Milan (@acmilan) September 9, 2020

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