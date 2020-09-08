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    У Дзаньоло подозревают повторный разрыв крестообразной связки

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    Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму в матче Лиги наций против Голланди (1:0).

    Николо Дзаньоло
    Николо Дзаньоло

    Футболист покинул поле в первом тайме, вместо него на замену вышел Мойзе Кин. У игрока «Ромы» подозрение на повторный разрыв крестообразной связки, сообщает Tuttosport

    Напомним, что 21-летний Дзаньоло перенес две операции и пропустил порядка шести месяцев перед возвращением к тренировкам в конце июня.

    В матче 19-го тура минувшего чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2) он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение мениска.

    Точный диагноз будет поставлен после детального обследования. 0

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