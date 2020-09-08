У Дзаньоло подозревают повторный разрыв крестообразной связки

Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму в матче Лиги наций против Голланди (1:0).

Футболист покинул поле в первом тайме, вместо него на замену вышел Мойзе Кин. У игрока «Ромы» подозрение на повторный разрыв крестообразной связки, сообщает Tuttosport

Напомним, что 21-летний Дзаньоло перенес две операции и пропустил порядка шести месяцев перед возвращением к тренировкам в конце июня.

В матче 19-го тура минувшего чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2) он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение мениска.

Точный диагноз будет поставлен после детального обследования. 0