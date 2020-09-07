Лесовой подписал с «Динамо» 5-летний контракт

Полузащитникперешел из тульскогов московское

Россиянин подписал с московским клубом 5-летний контракт. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что за игрока заплатят около 1,8 млн евро.

«Быстрый, техничный, качественный футболист. Универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди.

Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в РПЛ по успешным обводкам. Я уже говорил ранее, что футболисты такого плана нам интересны.

Плюс это игрок молодежной сборной, а в предыдущем сезоне за "Арсенал" он показал впечатляющий прогресс.

Лесовой — перспективный футболист, который с каждым годом становится все лучше и лучше. Мы рады, что теперь он игрок "Динамо", тем более что действительно давно за ним следили.

Здорово, что теперь он продолжит свой прогресс в наших рядах», — сказал клубной пресс-службе главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

В сезоне-2020/21 22-летний полузащитник провел за тульский «Арсенал» 6 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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