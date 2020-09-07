«Эвертон» объявил о трансфере Хамеса Родригеса

Английскийобъявил о подписании контракта с полузащитником «Реала»

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Соглашение с колумбийцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

Хамес знаком с главным тренером ливерпульцев Карло Анчелотти, который привел его в «Реал» в 2014 году.

«Я невероятно рад перейти в этот выдающийся клуб с богатой историей к тренеру, которого хорошо знаю. С нетерпением жду возможности достичь выдающихся результатов.

Я перехожу сюда, чтобы стать лучше. А также чтобы помогать команде побеждать и играть в хороший футбол», — сказал Хамес Родригес.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги 29-летний игрок провел за «Реал» 8 матчей и забил один гол.

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