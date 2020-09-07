«Эвертон» объявил о трансфере Хамеса Родригеса

Хамес Родригес
twitter.com/Everton
Соглашение с колумбийцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.
Хамес знаком с главным тренером ливерпульцев Карло Анчелотти, который привел его в «Реал» в 2014 году.
«Я невероятно рад перейти в этот выдающийся клуб с богатой историей к тренеру, которого хорошо знаю. С нетерпением жду возможности достичь выдающихся результатов.
Я перехожу сюда, чтобы стать лучше. А также чтобы помогать команде побеждать и играть в хороший футбол», — сказал Хамес Родригес.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ла Лиги 29-летний игрок провел за «Реал» 8 матчей и забил один гол.
🇨🇴 | It's official... @jamesdrodriguez is a Blue! 🔵#AlóJames pic.twitter.com/hNDsLvtqtT— Everton (@Everton) September 7, 2020