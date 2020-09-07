ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 1-7 сентября
  • 23:39
    • Гол Бареллы принес Италии победу над Нидерландами
  • 22:20
    • «Эвертон» объявил о трансфере Хамеса Родригеса
  • 22:17
    • Нападающий сборной Франции заразился коронавирусом
  • 21:38
    • «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд
  • 21:18
    • «Спартак» обыграл «Динамо» в столичном дерби
    Все новости спорта

    «Эвертон» объявил о трансфере Хамеса Родригеса

    Футбол Эвертон АПЛ Футбол Англии Трансферы Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Английский «Эвертон» объявил о подписании контракта с полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Соглашение с колумбийцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

    Хамес знаком с главным тренером ливерпульцев Карло Анчелотти, который привел его в «Реал» в 2014 году.

    «Я невероятно рад перейти в этот выдающийся клуб с богатой историей к тренеру, которого хорошо знаю. С нетерпением жду возможности достичь выдающихся результатов.

    Я перехожу сюда, чтобы стать лучше. А также чтобы помогать команде побеждать и играть в хороший футбол», — сказал Хамес Родригес.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Ла Лиги 29-летний игрок провел за «Реал» 8 матчей и забил один гол.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится повторение финала ЧМ-2018?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Португальцы снова справятся с соперником?
  • Швеция — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Споткнется ли Англия о Данию?
  • Дания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Швеция — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бельгия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кипр — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Люксембург — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры