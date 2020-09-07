Фоден пообещал извлечь урок из своей ошибки

Полузащитник «Манчестер Сити»прокомментировал свое отстранение от сборной Англии.

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«После появившейся истории о моих действиях в Исландии, я хотел бы принести извинения. Прошу прощения у Гарета Саутгейта, моих товарищей по сборной Англии, болельщиков, а также моего клуба и моей семьи.

Когда Гарет вызвал меня в сборную на эти матчи, я испытал огромную гордость. Это было невероятной привилегией для меня. Я молодой футболист, которому нужно многому научиться, но я осознаю огромную ответственность, которую несу, представляя "Манчестер Сити" и Англию на таком высоком уровне.

В данном случае я принял неверное решение. Мое поведение не соответствовало ожиданиям. Я нарушил протоколы, введенные для моей защиты и защиты моих коллег от коронавируса. Как следствие, я лишился возможности поехать в Данию с командой, и это больно.

Я извлеку ценный урок из этой ошибки, и желаю Гарету и команде удачи в предстоящем матче», — написал Фоден на своей странице в Twitter. 0