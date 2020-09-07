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    Фоден пообещал извлечь урок из своей ошибки

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии Манчестер Сити Между тем Скандалы
    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал свое отстранение от сборной Англии.

    Фил Фоден
    Фил Фоден

    «После появившейся истории о моих действиях в Исландии, я хотел бы принести извинения. Прошу прощения у Гарета Саутгейта, моих товарищей по сборной Англии, болельщиков, а также моего клуба и моей семьи.

    Когда Гарет вызвал меня в сборную на эти матчи, я испытал огромную гордость. Это было невероятной привилегией для меня. Я молодой футболист, которому нужно многому научиться, но я осознаю огромную ответственность, которую несу, представляя "Манчестер Сити" и Англию на таком высоком уровне.

    В данном случае я принял неверное решение. Мое поведение не соответствовало ожиданиям. Я нарушил протоколы, введенные для моей защиты и защиты моих коллег от коронавируса. Как следствие, я лишился возможности поехать в Данию с командой, и это больно.

  • Фоден и Гринвуд отчислены из сборной Англии за нарушение коронавирусного режима
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    • Я извлеку ценный урок из этой ошибки, и желаю Гарету и команде удачи в предстоящем матче», — написал Фоден на своей странице в Twitter. 0

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