Второй матч «Динамо» Брянск отменен из-за коронавируса

Матч 8-го тура ФНЛне состоится, сообщается на официальном сайте лиги.

«В соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача по Брянской области № 19 от 4 сентября 2020 года, в отношении футбольного клуба "Динамо" Брянск был введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок.

Таким образом, у "Динамо" возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ (»количество здоровых футболистов менее 7 игроков, или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора«)», — говорится в заявлении.

Ранее встреча 7-го тура ФНЛ между «Динамо» Брянск и «Спартаком-2» не состоялась по такой же причине. 0