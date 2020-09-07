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    Второй матч «Динамо» Брянск отменен из-за коронавируса

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    Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо» Брянск — «Нефтехимик» не состоится, сообщается на официальном сайте лиги.

    Второй матч «Динамо» Брянск отменен из-за коронавируса
    Второй матч «Динамо» Брянск отменен из-за коронавируса

    «В соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача по Брянской области № 19 от 4 сентября 2020 года, в отношении футбольного клуба "Динамо" Брянск был введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок.

    Таким образом, у "Динамо" возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ (»количество здоровых футболистов менее 7 игроков, или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора«)», — говорится в заявлении.

    Ранее встреча 7-го тура ФНЛ между «Динамо» Брянск и «Спартаком-2» не состоялась по такой же причине. 0

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