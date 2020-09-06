Уэльс и Фарерские острова одержали минимальные победы

Сборнаяна своем поле обыграла национальную командусо счетом 1:0 (0:0) во втором туре Лиги наций дивизиона Б группы 4.

Уэльс — Болгария twitter.com/Cymru 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма — на 94-й минуте автором забитого мяча стал Неко Уильямс.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 4 Уэльс — Болгария 1:0 Гол: 1:0 Neco Williams (90') Уэльс: Уэйн Хеннесси, Бен Дэвис, Коннор Робертс (Neco Williams, 65'), Этан Ампаду, Томас Локьер, Гарет Бэйл, Joseff Morrell, Мэтт Смит, Даниэль Джеймс, Дэвид Брукс (Джонатан Уильямс, 76'), Киффер Мур (Hal Robson-Kanu, 61') Болгария: Georgi Georgiev, Иван Горанов, Кристиан Димитров, Сисиньо, Антон Недялков, Георги Костадинов, Тодор Неделев (Filip Krastev, 82'), Янис Карабелев, Birsent Karagaren, Галин Иванов (Spas Delev, 70'), Божидар Краев (Dimitar Iliev, 61') Предупреждения: Георги Костадинов (43'), Мэтт Смит (61'), Neco Williams (86')

Уэльс набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице 4-й группы дивизиона Б. Болгария (один пункт) — на третьем месте.

В 3-м туре выллийцы уже в октябре на выезде сыграет со сборной Ирландии. Болгария в гостях 11 октября встретится с Финляндией.

В матче 2-го тура Лиги наций в 1-й группе дивизиона D Андорра дома проиграла Фарерским островам со счетом 0:1. На 31-й минуте отличился Клемент Олсен.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига D, группа 1 Андорра — Фарерские острова 0:1 Гол: 0:1 Клеминт Ольсен (30') Андорра: Хосе Гомес, Эмили Гарсия, Мойсес Сан-Никола, Хесус Рубио (Lluis Emilio Blanco, 88'), Макс Льовера, Кристиан Мартинес, Марк Ребес (V.Bernat, 69'), Marc Pujol, Марсио Виейра, Людовик Клементе (Алешандре Мартинез, 24'), Жорди Алаез Фарерские острова: Тейтур Гестсон, Joannes Kalsoe Danielsen, Вильормур Давидсен, Хейни Ватнсдаль, Sonni Nattestad, Халлур Ханссен, Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар, Йоаннес Бьярталид (Мейнхард Ольсен, 72'), Клеминт Ольсен (Якуп Бископстё Андреасен, 87'), Патрик Йоханнесен (Andreas Lava Olsen, 58') Предупреждения: Хейни Ватнсдаль (38'), Эмили Гарсия (43'), Мойсес Сан-Никола (45'), Халлур Ханссен (61'), Марк Ребес (64')

Фареры, набравшая шесть очков на старте, лидирует в группе. Андорра с одним очком располагается на 3-й строчке. 0