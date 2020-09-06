Сербия и Турция назвали составы

Сербия: Райкович, Миленкович, Павлович, Коларов, Лазович, Радоньич, Максимович, Костич, Гудель, Тадич, А.Митрович.
Запасные: Дмитрович, Роцков, Младенович, С.Митрович, Груич, Алексич, Гачинович, Джуричич, Льяйич, Йович, Деспотович, Влахович.
Турция: Гюнок, Челик, Сеюнджу, Кабак, Калдырым, Туфан, Кекджу, Текдемир, Юнал, Языджы, Караман.
Запасные: Чакыр, Аккан, Мераш, Демирал, Сангаре, Айхан, Йокушлу, Кахведжи, Чалханоглу, Караджа, Йылмаз, Ундер.
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