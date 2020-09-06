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    Самедов: Россия должна набрать три очка в игре с Венгрией

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    Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной Венгрии.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Венгрия — непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка. Не знаю, насколько она поменялась, мне приходилось дважды против них играть, в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций, оба матча мы выиграли — 2:1 и 3:0.

    Венгрия хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет — все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах. Тогда у венгров выделялся капитан Балаж Джуджак, сейчас даже не знаю, играет ли он еще там, состав команды наверняка сильно изменился», — сказал Самедов ТАСС.

    Напомним, в рамках первого тура сборная России обыграла Сербию (3:1), а венгры были сильнее Турции на выезде (1:0). 0

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