Самедов: Россия должна набрать три очка в игре с Венгрией

Экс-футболист сборнойподелился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной

«Венгрия — непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка. Не знаю, насколько она поменялась, мне приходилось дважды против них играть, в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций, оба матча мы выиграли — 2:1 и 3:0.

Венгрия хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет — все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах. Тогда у венгров выделялся капитан Балаж Джуджак, сейчас даже не знаю, играет ли он еще там, состав команды наверняка сильно изменился», — сказал Самедов ТАСС.

Напомним, в рамках первого тура сборная России обыграла Сербию (3:1), а венгры были сильнее Турции на выезде (1:0). 0