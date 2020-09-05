Тренер сборной Италии по ошибке не включил Кьеллини в состав

Главный тренер сборной Италиирассказал, что ошибочно оставил защитникав запасе на матч Лиги наций против Боснии (1:1).

«Когда мне показывали состав, на мне не было очков и мне просто сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини — в другом.

Я спросил Джорджио, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет сегодня, но сейчас нам придется поменять планы. Не то чтобы мы выбрали вратаря, а не защитника, это не большая разница, но да, это была ошибка», — сказал Манчини Daily Mail.

Следующий матч сборная Италии проведет против Нидерландов. Встреча состоится в понедельник, 7 сентября. 0