Манчини: Италии не хватило резкости для победы над Боснией

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал ничью своей команды в домашнем матче 1-го тура Лиги наций против Боснии и Герцеговины (1:1).

«Мы боролись до конца, имели несколько моментов, но в конце устали. Конечно, мы разочарованы тем, что не выиграли. Нам не хватило резкости.

Победная серия рано или поздно должна была закончиться. Мы рады, что прервалась она на ничейном результате, а не в результате поражения», — сказал Манчини в эфире RAI Sport.

В параллельном матче в этой группе Нидерланды обыграли Польшу 1:0. 7 сентября будут сыграны матчи Босния и Герцеговина — Польша и Нидерланды — Италия. 0