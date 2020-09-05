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    Англия вырвала победу у Исландии благодаря пенальти на 91-й минуте

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    В матче 1-го тура Лиги Наций в группе А1 сборная Англии одержала гостевую победу над командой Исландии — 1:0.

    Сборная Англии
    Сборная Англии

    На 70-й минуте англичане остались в меньшинстве — Кайл Уолкер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру.

    На 89-й минуте в ворота исландцев был назначен пенальти. После подачи от угла поля мяч отскочил на дальний угол вратарской, Стерлинг пробил, а Ингасон, пытавшийся блокировать удар, сыграл рукой, получив вторую желтую карточку за этот фол.

    На первой добавленной минуте Рахим Стерлинг с «точки» пробил по центру ворот, а голкипер завалился в угол.

    На третьей добавленной минуте пенальти был назначен в ворота англичан — Гомес в штрафной завалил соперника. Однако Бьярнасон ударом с 11-метровой отметки запустил мяч выше ворот.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2
    Исландия — Англия 0:1
    Гол: 0:1 Рахим Стерлинг (пенальти) (90') Исландия: Ханнес Тор Халлдорссон, Йортур Херманнссон, Сверрир Инги Ингасон, Кари Арнасон, Хёрдур Магнуссон, Виктор Паульссон, Биркир Бьярнасон, Jon Thorsteinsson (Арнор Сигурдссон, 66'), Арнор Ингви Траустасон (Эмил Холлфредссон, 76'), Альберт Гудмундссон, Йон Дади Бодварссон (Holmbert Aron Fridjonsson, 90') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Киран Триппьер, Джозеф Гомес, Эрик Дайер, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус, Phil Foden (Дэнни Ингс, 68'), Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо (Трент Александер-Арнольд, 73'), Гарри Кейн (Мэйсон Гринвуд, 78') Предупреждения: Кайл Уолкер (33'), Сверрир Инги Ингасон (42'), Кайл Уолкер (71'), Сверрир Инги Ингасон (89'), Джозеф Гомес (90')

    В следующем туре сборная Исландии в гостях сыграет против Бельгии, а команда Англии на выезде встретится с Данией. 0

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