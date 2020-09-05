«Томь» уволила главного тренера

Генеральный директор «Томи»после матча 7-го тура ФНЛ с(0:1) объявила футболистам об отставке главного тренера команды, сообщает «Матч ТВ»

«Томь» с 2 очками занимает 21-е место в турнире, кроме того, команда вылетела из Кубка России. При этом последние шесть матчей сибиряки провели на своем поле.

К домашней встрече с «Текстильщиком», которая состоится 9 сентября, «Томь», скорее всего, будет готовить старший тренер команды Виктор Себелев.

Один из основных кандидатов на пост главного тренера «Томи» — Сергей Передня, в настоящее время возглавляющий молодежку «Тамбова». Ранее специалист был капитаном зелено-белых, а в сезоне-2012 0