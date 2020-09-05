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    «Томь» уволила главного тренера

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    Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова после матча 7-го тура ФНЛ с «Аланией» (0:1) объявила футболистам об отставке главного тренера команды Василия Баскакова, сообщает «Матч ТВ».

    Василий Баскаков
    Василий Баскаков

    «Томь» с 2 очками занимает 21-е место в турнире, кроме того, команда вылетела из Кубка России. При этом последние шесть матчей сибиряки провели на своем поле.

    К домашней встрече с «Текстильщиком», которая состоится 9 сентября, «Томь», скорее всего, будет готовить старший тренер команды Виктор Себелев.

    Один из основных кандидатов на пост главного тренера «Томи» — Сергей Передня, в настоящее время возглавляющий молодежку «Тамбова». Ранее специалист был капитаном зелено-белых, а в сезоне-2012 0

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