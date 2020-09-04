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    Шотландия и Израиль сильнейшего не выяснили

    Шотландия — Израиль: счет 1:1, обзор голов

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    Сборные Шотландии и Израиля поделили очки в матче первого тура Лиги наций, сыграв вничью 1:1.

    Райан Кристи
    Райан Кристи

    Первыми вперед вышли хозяева. Райан Кристи использовал шанс и забил с пенальти на 45 минуте матча.

    В составе гостей голом отличился Эран Захави. На 73 минуте у израилитян получилась отличная комбинация и Захави вышел на свидание с вратарем.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 2
    Шотландия — Израиль 1:1
    Голы: 1:0 Райан Кристи (пенальти) (45'), 1:1 Эран Захави (73') Шотландия: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Скотт Маккена, Kieran Tierney, Эндрю Робертсон, Райан Джек, Джеймс Форрест, Каллум Макгрегор, Джон МакГинн (Стюарт Армстронг, 79'), Lyndon Dykes (Оливер Бёрк, 74'), Райан Кристи Израиль: Офир Марсиано, Элазар Даса, Нир Биттон, Талеб Тавата, Eitan Tibi, Бибрас Натхо, Дор Перец (Йонатан Коэн, 72'), Хатем Абд Эль-Хамид, Эран Захави, Мунас Даббур (Шош-Зальман Вайссман, 79'), Манор Соломон (Дан Леон Глазер, 90') Предупреждения: Дор Перец (28'), Джеймс Форрест (34')

    Команды набрали по одному очку. В следующий раз Израиль встретится со Словакией, а шотландцы сыграют с Чехией. 0

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