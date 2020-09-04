Мутко заявил, что мечтал пригласить тренером сборной России Моуринью

Бывший министр спорта России и президент Российского футбольного союзарассказал, что хотел пригласить на пост главного тренера национальной команды

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Ну просто я обожаю его. Я за "Тоттенхэм" начал болеть из-за него», — сказал Мутко «Матч Премьер».

⚡ Виталий Мутко — герой нового выпуска шоу #Инсайдеры! Один из самых авторитетных спортивных чиновников России рассказал @ANobelito о ЧМ-2018, мечтах о Моуриньо в сборной и любви к футболу.

📺 В субботу в 21:20 на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Q83icEBXUO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2020

Моуринью в прошлом тренировал такие клубы, как «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Порту». В настоящее время он работает в «Тоттенхэме». С «Порту» и «Интером» португалец выигрывал Лигу чемпионов.

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