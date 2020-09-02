«Ювентус» предложил Суаресу 3-летний контракт

ведет переговоры по форварду, сообщает GdS.

Как передает источник, 33-летнему уругвайцу предлагают соглашение до конца 2023 года с зарплатой в 10 миллионов евро в год и возможными бонусами. Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, игрок может покинуть «Барселону» бесплатно.

В услугах Суареса также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Аякс», за который он выступал ранее, однако «Юве» в настоящее время опережает их в борьбе за игрока.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач. 0