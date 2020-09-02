Глава попечительского совета «Уфы»: Штраф я заслужил, но проблемы судейства никуда не делись

Глава попечительского совета «Уфы»прокомментировал решение Комитета по этике РФС оштрафовать его на 150 тысяч рублей за высказывания после матча

«Конечно, я заплачу штраф. Наверное, я его где-то заслужил, потому что высказался достаточно резко.

Наверное, есть много хороших людей, которых я этим высказыванием обидел.

Это одна часть истории, а другая заключается в том, что проблемы судейства никуда не делись.

Нам надо ее решать. Если мы сейчас ее не решим, у нас в регионах футбол на грани выживания, в тяжелых экономических условиях.

Мы с трудом ищем спонсоров, которые готовы легко расстаться с теми суммами, которыми мы оперируем.

Нам надо подумать о том, как это сохранить, потому что если мы не сохраним, то потеряем тех мальчишек, которые пришли в футбол благодаря тому, что у нас есть футбол высших достижений», — цитирует слова Мурзагулова ТАСС.

После домашнего поражения от «Ростова» (0:1, 23 августа) руководитель «Уфы» раскритиковал работу главного арбитра Михаила Вилкова, а также заявил о том, что команда готова сняться с чемпионата. 0