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    Алексей Миранчук: Таких серьёзных решений в карьере ещё не принимал

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    Полузащитник Алексей Миранчук рассказал об эмоциях после перехода из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Скажу честно, уже все слёзы выплакал и все эмоции потратил. Сейчас уже осознанно приехал на базу забрать некоторые вещи.

    Уже поспокойнее, чем когда давал речь на стадионе. Я вообще не очень поддаюсь эмоциям и думал, что умею их контролировать, но оказалось, что и меня может пробить. Показал всю свою сентиментальность.

    Конечно, думал о девяти сезонах в "Локомотиве", вспоминал, как все начиналось. Но сейчас пришло осознание, что пора двигаться дальше.

    Уверен, что со всеми остался в дружеских отношениях — с болельщиками, с ребятами, с персоналом. Остаёмся на связи.

    Знаю, вы будете болеть за меня. Надеюсь, у вас добавится ещё одна команда, за которую вы теперь будете переживать.

    Если забегать вперёд, хочется, чтобы уже начались тренировки, потому что последние дни очень волнительные. Иногда плохо сплю, приходится себя успокаивать.

    Таких серьёзных решений в карьере ещё не принимал. Играл в одном клубе столько лет. Вроде готов. Хочется уже скорее погрузиться в работу», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». 0

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