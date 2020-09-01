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    Безуглов: Миранчук через две-три недели будет тренироваться в общей группе, Баринов пропустит полгода

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    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов, вызванных в национальную команду на матчи Лиги наций, а также о тех игроках, кто не сможет помочь сборной из-за травм.

    Эдуард Безуглов
    Эдуард Безуглов

    «Все, кто приехали в Новогорск, тренируются в общей группе. После тренировки никаких травм нет. Ожидаем, что к игре с Сербией обойдемся без потерь.

    Вчера были анализы, смотрели функциональное состояние. Сегодня по результатам анализов тренеры уже откорректировали нагрузки.

    Есть у некоторых футболистов признаки недовосстановления. У нас тренеры за этим четко следят. Сегодня процесс был несколько модифицирован незаметно для ребят, так что за этим тоже следим.

    Я думаю, что с главной задачей — восстановить футболистов к игре с Сербией — тренерский штаб с небольшой помощью медицинского штаба справится.

    Что касается Головина, Баринова, Алексея Миранчука, Луценко, Черышева — из пяти названных футболистов у трех повреждение мышц задней поверхности бедра.

    Только вот в понедельник получили исследование МРТ по Александру Головину. Я думаю, пропустит он порядка четырех недель. Ориентироваться нужно на месяц.

    У Алексея Миранчука ситуация получше. Он уже футболист "Аталанты". "Локомотив" с чистой совестью его отпустил, все медицинские документы у "Аталанты" есть.

    Я думаю, что через две-три недели он приступит к тренировкам в общей группе. Может, даже на поле увидим. По Луценко так же: задняя поверхность бедра, сроки плюс-минус такие же.

    Баринов прооперирован в Италии несколько дней назад. У него все хорошо, операция прошла в плановом порядке. Сроки восстановления стандартные — шесть месяцев.

    Уже ранней весной он может быть в общей группе "Локомотива". Так что каких-то сложностей в настоящее время медштаб не ожидает», — приводит слова Безуглова Sport24.

    Напомним, сейчас сборная России готовится к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией. Первый матч пройдет 3 сентября в Москве (21:45 мск), второй — 6 сентября в Будапеште (19:00 мск). 0

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