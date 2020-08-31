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    Мостовой: Приехал в сборную, чтобы проявить себя. Давно шел к этому

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Лига наций
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о первом вызове в сборную России.

    Андрей Мостовой
    Андрей Мостовой

    «Ощущения отличные, я шел к этому и давно хотел, чтобы это произошло. Конечно, очень приятно это все.

    Видно стало, когда все собрались, как ребята все соскучились по друг другу. Все общительные, доброжелательные.

    Атмосфера очень хорошая. Я некоторые моменты у ребят уже спрашивал. Что можно делать, что не нужно. Пока все хорошо, все нормально.

    В любом случае я приехал, чтобы показать себя и проявить. Ознакомительный ли это сбор или нет — вторая часть. Я буду показывать все, что могу, и проявлять себя.

    В Сербии много хороших игроков, очень сильная сборная. Так что матч предстоит тяжелый, конечно», — сказал Мостовой пресс-службе национальной команды.

    В рамках матча Лиги наций Россия сыграет с Сербией 3 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени. 0

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