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    «Спартак» и «Арсенал» назвали составы на матч 6-го тура РПЛ

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    Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 29 августа.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Костадинов.

    Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Комбаров, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.

    Начало встречи — в 18:00 мск.

    Коэффициент на победу «Спартака» — 1,60, на ничью — 4,05, на победу «Арсенала» — 6,15.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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