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    «Ренн» в домашнем матче обыграл «Монпелье»

    «Ренн» — «Монпелье»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 2 тура французской Лиги 1 «Ренн» дома обыграл «Монпелье» со счетом 2:1.

    Футболисты «Ренна»
    Футболисты «Ренна»

    Счет открыли благодаря автоголу Дэмьена Ле Таллека на 22 минуте матча. К 45 минуте встречи гости еще и в меньшинстве остались. Арбитр встречи удалил с поля Флорана Молле.

    К 75 минуте составы уравнялись в количестве. У хозяев получил красную Мартин Террье. Спустя пару минут Эдуарду Камавинга удвоил преимущество «Ренна». Лишь на 91 минуте гостям удалось «размочить» счет и забить. Сделал это Гаэтан Лаборде.

    «Ренн» вышел на первое место в таблице, набрав 4 очка. «Монпелье » пропустил первый тур и пока не набрал ни одного пункта.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Монпелье 2:1
    Голы: 1:0 Дамьен Ле Таллек (автогол) (22'), 2:0 Эдуардо Камавинжа (77'), 2:1 Гаэтан Лаборде (90') Ренн: Ромен Сален, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Фет Мауасса, Брандон Соппи, Рафаэл Диас (Ромен дель Кастильо, 88'), Эдуардо Камавинжа (Янн Гбоу, 87'), Бенжамен Буриго (Жонас Мартен, 72'), Стивен Н'Зонзи, Мартен Терье, Адриен Эну (Серу Гирасси, 65') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Педру Мендеш (Samy Benchamma, 89'), Дамьен Ле Таллек, Арно Суке (Петар Шкулетич, 88'), Михайло Ристич (Ambroise Oyongo Bitolo, 63'), Тежи Саванье (Киган Долли, 88'), Жордан Ферри (Саломон Самбья, 63'), Жорис Шотар, Флоран Молле, Гаэтан Лаборде Предупреждения: Флоран Молле (40'), Тежи Саванье (45'), Стивен Н'Зонзи (53'), Дамьен Да Сильва (56'), Михайло Ристич (60'), Бенжамен Буриго (71') Удаления: Флоран Молле (43'), Мартен Терье (73')
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