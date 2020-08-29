«Ренн» — «Монпелье»: счет 2:1, обзор голов

В матче 2 тура французской Лиги 1дома обыграл» со счетом 2:1.

Счет открыли благодаря автоголу Дэмьена Ле Таллека на 22 минуте матча. К 45 минуте встречи гости еще и в меньшинстве остались. Арбитр встречи удалил с поля Флорана Молле.

К 75 минуте составы уравнялись в количестве. У хозяев получил красную Мартин Террье. Спустя пару минут Эдуарду Камавинга удвоил преимущество «Ренна». Лишь на 91 минуте гостям удалось «размочить» счет и забить. Сделал это Гаэтан Лаборде.

«Ренн» вышел на первое место в таблице, набрав 4 очка. «Монпелье » пропустил первый тур и пока не набрал ни одного пункта.