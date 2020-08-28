ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовУлучшение Лиги чемпионов. Что еще можно сделать?
  • 21:00
    • Источник: «Барса» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных
  • 20:00
    • Арбитр Еськов не прошел проверку на полиграфе
  • 22:30
    • Азаренко и Осака сыграют в финале «Мастерса» в Нью-Йорке
  • 19:52
    • ЦСКА объявил о переходе форварда «Херенвена»
  • 17:52
    • Отец Месси заявил о решении сына перейти в «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Ригони: Скопинцев извинился, но это его не оправдывает

    Футбол Зенит Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони высказался о фоле защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура РПЛ.

    Эмилиано Ригони
    Эмилиано Ригони

    «Справедливо ли удаление Скопинцева? Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу.

    Не просто так в дело вмешался VAR, и судья сам пошёл смотреть повтор на мониторе, причём делал он это почти две минуты. Для меня нет сомнений в решении судьи. Было чётко видно, что динамовец не играл в мяч.

    В том моменте мне просто очень повезло. Это был сильный удар, и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение.

    Получил его на тренировке. Потом какое-то время восстанавливался. И тут удар именно сюда. Было очень больно. К счастью, не произошло ничего серьёзного и я смог закончить матч.

    Но если бы не было специальной повязки, которую перед матчем на голеностоп наложили врачи, могла бы быть серьёзная травма.

    Это был жёсткий момент, мне было очень больно. Я пожал ему руку просто потому, что так надо — это часть фэйр-плей в футболе. Как и его извинения. Но это не оправдывает его.

    Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и, скажем, вместо красной дать жёлтую», — цитирует Ригони «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ткачи» удачно начнут новый сезон?
  • «Лион» — «Дижон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Приведет ли Компани свою команду к победе?
  • «Остенде» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Удивит ли «Арсенал» действующего чемпиона Англии?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 29 августа
  • Завтра в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атланта — Орландо Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Далянь Ифан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры