Ригони: Скопинцев извинился, но это его не оправдывает

Полузащитник «Зенита»высказался о фоле защитника «Динамо»в матче 5-го тура РПЛ.

«Справедливо ли удаление Скопинцева? Это очевидная красная карточка. Были опасная игра и сильный удар по голеностопу.

Не просто так в дело вмешался VAR, и судья сам пошёл смотреть повтор на мониторе, причём делал он это почти две минуты. Для меня нет сомнений в решении судьи. Было чётко видно, что динамовец не играл в мяч.

В том моменте мне просто очень повезло. Это был сильный удар, и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение.

Получил его на тренировке. Потом какое-то время восстанавливался. И тут удар именно сюда. Было очень больно. К счастью, не произошло ничего серьёзного и я смог закончить матч.

Но если бы не было специальной повязки, которую перед матчем на голеностоп наложили врачи, могла бы быть серьёзная травма.

Это был жёсткий момент, мне было очень больно. Я пожал ему руку просто потому, что так надо — это часть фэйр-плей в футболе. Как и его извинения. Но это не оправдывает его.

Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и, скажем, вместо красной дать жёлтую», — цитирует Ригони «Матч ТВ». 0