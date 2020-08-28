Москалев рассудит «Зенит» и «Локомотив»

На всех встречах, кроме «Рубин» — «Тамбов» и «Ахмат» — ЦСКА, будет работать система VAR.
«Спартак» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.
«Химки» — «Ротор»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Владимир Овчинников.
«Уфа» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Кукуян; VAR — Николай Волошин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Рубин» — «Тамбов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Тарас Безубяк.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Николай Богач; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Александр Гончар.
«Сочи» — «Урал»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Игорь Панин; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Румянцев. 0