ЦСКА получил предложение по Бийолу от «Блэкберна»

Инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram рассказал о планах ЦСКА по продаже футболистов.

«ЦСКА продолжает громкую трансферную кампанию. Приезд Чидеры Эджуке из "Херенвена" — уже не секрет.

Теперь на повестке дня продажи: у ЦСКА, как бы удивительно ни звучало, некоторый перебор футболистов. Прежде всего клуб планирует расставаться с легионерами, которые не проходят в состав.

В первую очередь это Яка Бийол. Он имеет официальное предложение из "Блэкберна" — его сейчас рассматривают и Яка, и ЦСКА.

Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Кристияна Бистровича. Речь как об аренде, так и о продаже. Одна из опций — "Сампдория", правда, там пока лишь обозначен интерес. Бистрович — в шорт-листе генуэзцев из пяти человек на эту позицию. Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии.

Виктор Гончаренко уже говорил, что помимо прочих позиций хочет укрепить опорную зону. Поиски и переговоры по опорнику продолжатся, только если ЦСКА избавится от легионеров, которые сейчас команде не нужны.

С учетом приезда Эджуке и присутствуем в заявке Бийола и Бистровича у ЦСКА полный комплект по легионерам — 8 человек», — написал Арустамян. 0