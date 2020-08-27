ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой

Бразильский защитникпокинул. Администрация клуба попрощалась с капитаном.

«Тьяго, спасибо тебе за эти восемь памятных лет, полных незабываемых воспоминаний, — заявил президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. — Спасибо за твой вклад, преданность и энергетику. Ты всегда будешь одним из величайших футболистов в истории, и твой статус легенды сохранится в "ПСЖ" навсегда.

Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!», — написала пресс-служба «парижан» в Twitter.

Тьяго Силва отдал ПСЖ 8 лет, провел за клуб 315 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. 0