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    ПСЖ попрощался с Тьяго Силвой

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    Бразильский защитник Тьяго Силва покинул ПСЖ. Администрация клуба попрощалась с капитаном.

    Тьяго Силва
    Тьяго Силва

    «Тьяго, спасибо тебе за эти восемь памятных лет, полных незабываемых воспоминаний, — заявил президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. — Спасибо за твой вклад, преданность и энергетику. Ты всегда будешь одним из величайших футболистов в истории, и твой статус легенды сохранится в "ПСЖ" навсегда.

    Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!», — написала пресс-служба «парижан» в Twitter.

    Тьяго Силва отдал ПСЖ 8 лет, провел за клуб 315 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. 0

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