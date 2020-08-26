«Рубин» — «Уфа»: счет матча 3:0, обзор голов

Казанскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Вышедший на замену минутой ранее Хван Бём оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после удачного рикошета и ударом слета поразил дальний верхний угол ворот «Уфы».

На 56-й минуте, после грубейшей ошибки защитников «Уфы», Макаров вышел один на один по месту правого форварда, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

А на 69-й минуте Кварацхелия вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на силу пробил. Беленов парировал мяч в сторону прямо на Макарова и тот поразил пустые ворота.

«Рубин», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с четырьмя очками расположилась на 13-м месте.

В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова», а «Уфа» дома примет «Динамо».