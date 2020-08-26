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    «Рубин» разгромил «Уфу», Макаров оформил дубль

    «Рубин» — «Уфа»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Уфой» (3:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Вышедший на замену минутой ранее Хван Бём оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после удачного рикошета и ударом слета поразил дальний верхний угол ворот «Уфы».

    На 56-й минуте, после грубейшей ошибки защитников «Уфы», Макаров вышел один на один по месту правого форварда, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

    А на 69-й минуте Кварацхелия вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на силу пробил. Беленов парировал мяч в сторону прямо на Макарова и тот поразил пустые ворота.

    «Рубин», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с четырьмя очками расположилась на 13-м месте.

    В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова», а «Уфа» дома примет «Динамо».

    РПЛ. 5-й тур
    «Рубин» — «Уфа» — 3:0 (0:0)
    Голы: Хван Ин Бем, 47. Макаров, 56. Макаров, 69«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович (Тарасов, 87), Зуев (Самошников, 84), Абильгор, Кварацхелия, Бакаев (Макаров, 46), Евтич, Шатов (Хван Ин Бом, 46), Деспотович (Игнатьев, 84)«Уфа»: Беленов, Сухов (Безденежных, 63), Никитин, Аликин, Данченко, Голубев (Фольмер, 63), Алиев, Тилль, Неделчару, Вомбергар (Агаларов, 73; Белоусов, 78), Бизяк (Жамалетдинов, 62)Предупреждения: Сухов (36), Тилль (54), Деспотович (65), Аликин (72), Безденежных (86)
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