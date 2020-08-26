Черчесов: Если Миранчук перейдет в «Аталанту», то мы это одобрим

Главный тренер сборной Россиивысказался о возможном переходе полузащитника

«Понятно, что мы не можем думать ни за Алексея, ни за "Локомотив", ни за "Аталанту". Я в каждом интервью говорю, что мы хотели бы, чтобы наши игроки уезжали в другие чемпионаты.

Я не говорю, что наше первенство плохое. Нет! Но для прогресса и роста стоит решаться на подобные переходы.

Если он перейдет в "Аталанту", то мы это одобрим. Но не хотим и не можем влиять ни на одну из трех сторон. Но мое мнение он знает — я одобряю этот переход», — сказал тренер «Р-Спорт». 0