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    Черчесов: Если Миранчук перейдет в «Аталанту», то мы это одобрим

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Понятно, что мы не можем думать ни за Алексея, ни за "Локомотив", ни за "Аталанту". Я в каждом интервью говорю, что мы хотели бы, чтобы наши игроки уезжали в другие чемпионаты.

    Я не говорю, что наше первенство плохое. Нет! Но для прогресса и роста стоит решаться на подобные переходы.

    Если он перейдет в "Аталанту", то мы это одобрим. Но не хотим и не можем влиять ни на одну из трех сторон. Но мое мнение он знает — я одобряю этот переход», — сказал тренер «Р-Спорт». 0

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