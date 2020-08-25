Гунько: Любое очко идет в копилку, «Химкам» они достаются тяжело

Главный тренер «Химок»прокомментировал ничью с тульским(1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Любое очко идет в копилку. Нам тяжело они достаются. Благодарен ребятам, которые в непростой ситуации все выполнили.

В концовке отдали мяч, инициативу. Нас было на одного игрока меньше, давление нарастало. Но все-таки справились.

Эпизод с удалением пусть разберут компетентные органы», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.

Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка). 0