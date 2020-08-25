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    «Реал» впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА

    «Бенфика» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид Футбол Испании Бенфика Португалия
    Лиссабонская «Бенфика» уступила мадридскому «Реалу» (2:3) в финальном матче Юношеской лиги УЕФА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 25-й минуте открыли мадридцы — отличился Пабло Родригес. Автогол хавбека «Бенфики» Энрик Жокю на 45-й минуте удвоил преимущество «Реала».

    На 49-й минуте Гонсалу Рамуш отквитал один мяч, но минуту спустя Мигель Гутьеррес восстановил преимущество «Реала».

    На 57-й минуте Гонсалу Рамуш оформил дубль, а на 68-й минуте «Бенфика» получила шанс сравнять счет, но Тиагу Данташ не реализовал пенальти.

    Эта победа принесла «Реалу» первую победу в Юношеской лиге УЕФА в истории.

    «Бенфика» в третий раз проиграла в финале. По этому показателю португальский коллектив обошел «Челси» (2 поражения в финалах). 0

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