«Бенфика» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

Лиссабонскаяуступила мадридскому(2:3) в финальном матче Юношеской лиги УЕФА.

Счет в матче на 25-й минуте открыли мадридцы — отличился Пабло Родригес. Автогол хавбека «Бенфики» Энрик Жокю на 45-й минуте удвоил преимущество «Реала».

На 49-й минуте Гонсалу Рамуш отквитал один мяч, но минуту спустя Мигель Гутьеррес восстановил преимущество «Реала».

На 57-й минуте Гонсалу Рамуш оформил дубль, а на 68-й минуте «Бенфика» получила шанс сравнять счет, но Тиагу Данташ не реализовал пенальти.

Эта победа принесла «Реалу» первую победу в Юношеской лиге УЕФА в истории.

«Бенфика» в третий раз проиграла в финале. По этому показателю португальский коллектив обошел «Челси» (2 поражения в финалах). 0