«Аякс» благодаря победам «Баварии» и ПСЖ в новой ЛЧ стартует с группового этапа

начнет борьбу в Лиге чемпионов нового сезона с групповой стадии после выхода немецкойи французскогов финал турнира в сезоне-2019/20.

Победа в Лиге чемпионов гарантирует право выступить на групповой стадии турнира в следующем сезоне, но поскольку «Бавария» и ПСЖ обеспечили себе место в группе по итогам своих национальных чемпионатов, путевка переходит ассоциации, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то есть чемпиону Нидерландов.

Ранее амстердамский клуб должен был начать участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с раунда плей-офф пути чемпионов.

«Бавария» в среду, 19 августа, победила «Лион» (3:0), днем ранее ПСЖ с аналогичным счетом обыграл «РБ Лейпциг». Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне. 0