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    Нагельсман: ПСЖ заслужил выход в финал

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение команды в матче против ПСЖ (0:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман

    «ПСЖ заслужил выход в финал. Первые 10-12 минут мы играли хорошо. Надо решать перед игрой — хотим ли мы атаковать раньше. В первые 10 минут у нас было 3-4 хороших момента. Когда команда пропустила второй гол, уверенность игрок ослабла.

    Не так просто считать сезон хорошим, но через неделю все будет в порядке. Мы — молодая команда. Постараемся добыть победы в следующем сезоне», — передает слова Нагельсманна Sky Sport.

    В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с победителем пары «Лион» — «Бавария». Матч состоится 23 августа. 0

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