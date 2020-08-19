Нагельсман: ПСЖ заслужил выход в финал

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче против(0:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

«ПСЖ заслужил выход в финал. Первые 10-12 минут мы играли хорошо. Надо решать перед игрой — хотим ли мы атаковать раньше. В первые 10 минут у нас было 3-4 хороших момента. Когда команда пропустила второй гол, уверенность игрок ослабла.

Не так просто считать сезон хорошим, но через неделю все будет в порядке. Мы — молодая команда. Постараемся добыть победы в следующем сезоне», — передает слова Нагельсманна Sky Sport.

В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с победителем пары «Лион» — «Бавария». Матч состоится 23 августа. 0