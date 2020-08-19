Тренер «Спартака»: В матче с «Уфой» нам не повезло с реализацией

Помощник главного тренера «Спартака»прокомментировал выездной матч 3-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско из-за ангины пропустил второй матч команды.

«Сегодня провели неплохой матч. Обидно, что пропустили гол на первых минутах, но команда быстро вернула контроль над игрой, забила ответный мяч.

После перерыва были моменты, у нас был контроль мяча, создали несколько хороших моментов, но не повезло.

"Спартак" набрал одно очко в гостях и может с чистой совестью ехать домой и готовиться дальше. Претензий к футболистам нет.

Расслабленности не было, мы готовили ребят к игре. Все знают, что в Уфе всегда тяжело. Гол пропустили со стандартного положения, здесь может произойти всё, что угодно», — сказал Хинкель «Риа Новости». 0