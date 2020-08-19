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    Тренер «Спартака»: В матче с «Уфой» нам не повезло с реализацией

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    Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал выездной матч 3-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

    Андреас Хинкель
    Андреас Хинкель

    Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско из-за ангины пропустил второй матч команды.

    «Сегодня провели неплохой матч. Обидно, что пропустили гол на первых минутах, но команда быстро вернула контроль над игрой, забила ответный мяч.

    После перерыва были моменты, у нас был контроль мяча, создали несколько хороших моментов, но не повезло.

    "Спартак" набрал одно очко в гостях и может с чистой совестью ехать домой и готовиться дальше. Претензий к футболистам нет.

    Расслабленности не было, мы готовили ребят к игре. Все знают, что в Уфе всегда тяжело. Гол пропустили со стандартного положения, здесь может произойти всё, что угодно», — сказал Хинкель «Риа Новости». 0

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