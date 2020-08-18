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    Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов

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    Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост технического консультанта ФИФА, может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера сборной Нидерландов, сообщает Daily Mail.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    По данным источника, Венгер уже уведомил Королевский футбольный союз Нидерландов о своей готовности стать новым наставником сборной.

    Ранее появилась информация, что Куман покинет национальную команду Нидерландов. Специалист должен возглавить «Барселону» после ухода Кике Сетьена.

  • Источник: Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года
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    • Напомним, 70-летний Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны, финалист Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. 0

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