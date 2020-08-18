Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов

Арсен Венгер
globallookpress.com
По данным источника, Венгер уже уведомил Королевский футбольный союз Нидерландов о своей готовности стать новым наставником сборной.
Ранее появилась информация, что Куман покинет национальную команду Нидерландов. Специалист должен возглавить «Барселону» после ухода Кике Сетьена.
Напомним, 70-летний Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны, финалист Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. 0