Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов

Бывший наставник, ныне занимающий пост технического консультанта ФИФА, может сменитьна посту главного тренера сборной, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Венгер уже уведомил Королевский футбольный союз Нидерландов о своей готовности стать новым наставником сборной.

Ранее появилась информация, что Куман покинет национальную команду Нидерландов. Специалист должен возглавить «Барселону» после ухода Кике Сетьена.

Напомним, 70-летний Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны, финалист Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. 0