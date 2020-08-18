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    Мусаев: Во втором тайме мы начали проседать, но нашли в себе силы

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Соперник очень хорошо организованный. Он был сильно готов физически. Они провели все 90 минут в активной игре, в прессинге, шли вперед, накрывали.

    Матч был очень сложный. Я рад, что во втором тайме мы начали немного проседать, но нашли в себе силы, проводили атаки.

    Трудовая победа. Таких матчей много будет в чемпионате России, когда на первое место будут выходить дисциплина и характер», — сказал Мусаев в эфире канала «Матч Премьер».

    Напомним, что «Краснодар» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. Следующий матч команда проведет с «Уралом» 22 августа в гостях. 0

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