«Краснодар» — «АРсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

Тульскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Краснодарцы в касание разыграли комбинацию в штрафной, Берг сделал передачу дальше, а Петров в касание вогнал мяч в нижний угол ворот.

А на 66-й минуте Газинский сделал шикарный заброс за спины защитников, Берг подхватил мяч, легко обыграл Нигматуллина и поразил пустые ворота.

«Краснодар» с шестью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Арсенал идет на 14-й строчке (1 очко).

В следующем туре краснодарский клуб сыграет в гостях с «Уралом», а «Арсенал» примет у себя «Динамо».