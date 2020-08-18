«Краснодар» — «АРсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Краснодарцы в касание разыграли комбинацию в штрафной, Берг сделал передачу дальше, а Петров в касание вогнал мяч в нижний угол ворот.
А на 66-й минуте Газинский сделал шикарный заброс за спины защитников, Берг подхватил мяч, легко обыграл Нигматуллина и поразил пустые ворота.
«Краснодар» с шестью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Арсенал идет на 14-й строчке (1 очко).
В следующем туре краснодарский клуб сыграет в гостях с «Уралом», а «Арсенал» примет у себя «Динамо».
РПЛ. 3-й тур
«Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
Голы: Петров, 35. Берг, 66«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Петров, Газинский (Камболов, 84), Олссон (Классон, 78), Кабелла (Сулейманов, 46), Уткин, Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89)«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев (Бурлак, 76), Денисов (Довбня, 19), К.Комбаров (Хлусевич, 61), Костадинов, Горбатенко (Ткачев, 61), Ковалев, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), ЛуценкоПредупреждения: Денисов, 16. Уткин, 27. Бауэр, 37. Чаушич, 54. Петров, 62. Берг, 64. Олссон, 74