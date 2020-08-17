ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 02:54
    • Бартомеу: Сетьен уволен
  • 07:25
    • Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»
  • 07:11
    • СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»
  • 23:56
    • «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы
  • 22:43
    • Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба
    Все новости спорта

    Люк де Йонг: Лига Европы — большой турнир для «Севильи»

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Севилья Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Нападающий «Севильи» Люк де Йонг поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы, где он забил решающий мяч.

    Люк де Йонг
    Люк де Йонг

    «Здорово, что вышли в финал. Замечательные чувства. Сегодня мы провели очень хороший матч, наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Теперь можем расслабиться и спокойно посмотреть второй полуфинал в надежде, что им потребуется 120 минут или больше, чтобы определить победителя.

    Выход в финал этого турнира очень важен для всех, кто как-то связан с "Севильей". Для нас в том числе. Нам представилась замечательная возможность выиграть трофей. Надо как следует подготовиться к финалу.

    Мы ставили перед собой несколько задач в этом сезоне. Хотели пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат Испании и сделали это. Хотим также выиграть Лигу Европы, поскольку это большой турнир для "Севильи".

    У нас была небольшая вечеринка. Здорово, что "Севилья" сыграет в еще одном финале. Мы отпраздновали это событие в раздевалке», — сказал Де Йонг.

    В финале Лиги Европы «Севилья» 21 августа сыграет с победителем противостояния между донецким «Шахтером» и миланским «Интером». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Коламбус» сравнять счет в серии?
  • «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто останется на дне?
  • «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Чунцин Лифань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры