Люк де Йонг: Лига Европы — большой турнир для «Севильи»

Нападающийподелился впечатлениями после матча с(2:1) в полуфинале Лиги Европы, где он забил решающий мяч.

«Здорово, что вышли в финал. Замечательные чувства. Сегодня мы провели очень хороший матч, наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Теперь можем расслабиться и спокойно посмотреть второй полуфинал в надежде, что им потребуется 120 минут или больше, чтобы определить победителя.

Выход в финал этого турнира очень важен для всех, кто как-то связан с "Севильей". Для нас в том числе. Нам представилась замечательная возможность выиграть трофей. Надо как следует подготовиться к финалу.

Мы ставили перед собой несколько задач в этом сезоне. Хотели пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат Испании и сделали это. Хотим также выиграть Лигу Европы, поскольку это большой турнир для "Севильи".

У нас была небольшая вечеринка. Здорово, что "Севилья" сыграет в еще одном финале. Мы отпраздновали это событие в раздевалке», — сказал Де Йонг.

В финале Лиги Европы «Севилья» 21 августа сыграет с победителем противостояния между донецким «Шахтером» и миланским «Интером». 0