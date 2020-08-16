«Нижний Новгород» уступил «Нефтехимику», «Велес» поделил очки с «Факелом»

Московскийна своем поле сыграл вничью с воронежским(1:1) в матче 4-го тура первенства ФНЛ.

Счет на 12-й минуте открыл хавбек гостей Олег Дмитриев, но уже через минуту полузащитник «Велеса» Сейт-Даут Гаракоев сравнял счет.

«Велес» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» набрал 4 очка и поднялся на 16-е место.

В следующем туре московский клуб сыграет с «Шинником» 22 августа, а «Факел» в этот же день встретится с командой «СКА-Хабаровск».

В другом матче отчетного «Нижний Новгород» потерпел домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» -0:1.

Единственный мяч забил на 49-й минуте защитник гостей Лев Потапов.

Нижегородский клуб опустился на 10-е место с 6 очками, а «Нефтехимик» (7 очков) поднялся на 6-ю строчку.

В следующем туре «НН» отправится в гости к «Алании», а «Нефтехимик» примет «Чертаново». Все матчи пройдут 22 августа. 0