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    Гвардиола пообещал однажды вывести «МанСити» в полуфинал ЛЧ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    «Однажды мы все же прорвемся в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это.

    В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во втором тайме все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но в этом турнире надо играть идеально.

    Мы многое сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных площадях в ключевые моменты.

    В ситуации Стерлинга надо забивать, чтобы перевести матч в дополнительное время. Но мы затем пропустили третий гол, и все было кончено.

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    • Мы создали больше шансов и чаще били. Мы разочарованы. Теперь отправляемся на каникулы, а потом надо будет снова приводить всех в форму», — приводит слова Гвардиолы BT Sport. 0

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