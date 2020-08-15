«Манчестер Сити» — «Лион»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионоводержал победу надсо счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Начали лионцы атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне мяч подобрал, быстро оценил ситуацию и пробил точно в ближний угол ворот.

На 69-й минуте англичане отыгрались. Прошёл пас в лицевую на Стерлинга, который оценил позицию партнёров в штрафной, далее зряче покатил в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу ворот «Лиона».

На 80-й минуте французский клуб снова повел в счете. Какере поработал в отборе, далее Ауар с центра поля отдал передачу вперёд, а Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота.

А на 87-й минуте «Лион» довёл контратаку до чужой штрафной, с ударом Ауара смог справиться Эдерсон, но мяч не прижал, а Дембеле из вратарской добавил в цель.

«Лион» пробился в полуфинал, где встретится с «Баварией». Мюнхенский клуб накануне разгромил «Барселону» (8:2). Игра пройдет 19 августа.

В другом полуфинале, намеченном на 18 августа, встретятся «Лейпциг» и «ПСЖ». Финал состоится 23 августа.