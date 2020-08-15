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    Дубль Дембеле помог «Лиону» обыграть «Ман Сити» в четвертьфинале ЛЧ

    «Манчестер Сити» — «Лион»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лион» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Начали лионцы атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне мяч подобрал, быстро оценил ситуацию и пробил точно в ближний угол ворот.

    На 69-й минуте англичане отыгрались. Прошёл пас в лицевую на Стерлинга, который оценил позицию партнёров в штрафной, далее зряче покатил в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу ворот «Лиона».

    На 80-й минуте французский клуб снова повел в счете. Какере поработал в отборе, далее Ауар с центра поля отдал передачу вперёд, а Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота.

    А на 87-й минуте «Лион» довёл контратаку до чужой штрафной, с ударом Ауара смог справиться Эдерсон, но мяч не прижал, а Дембеле из вратарской добавил в цель.

    «Лион» пробился в полуфинал, где встретится с «Баварией». Мюнхенский клуб накануне разгромил «Барселону» (8:2). Игра пройдет 19 августа.

    В другом полуфинале, намеченном на 18 августа, встретятся «Лейпциг» и «ПСЖ». Финал состоится 23 августа.

    Лига чемпионов. 1/4 финала
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) — 1:3 (0:1)
    Голы: Корне, 24 (0:1). Де Брейне, 69 (1:1). Дембеле, 79 (1:2). Дембеле, 87 (1:3)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Гарсия, Фернандинью (Махрез, 56), Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Сильва, 84), Стерлинг, Габриэл Жезус«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 74), Марсал, Ауар, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 70), Депай (Дембеле, 75), Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 87)Предупреждения: Дюбуа, 12. Фернандинью, 29. Эрнандес, 58. Марселу, 64
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