«Ростов» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Питерскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

На 23-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Малком пробил головой и мяч попал в руку Чернову.

Азмун с пенальти пробил по центру — Песьяков ногами отразил мяч, но Сердар первым успел на отскок и поразил ворота ростовчан.

На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. Ракицкий не успел к мячу и в подкате сбил Зайнутдинова, получив вторую желтую карточку.

А на 87-й минуте питерцы заработали стандарт на левом фланге. Дуглас навесил в штрафную, Ловрен высоко выпрыгнул и пробил головой в верхний угол ворот — Песьяков не дотянулся.

«Зенит» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице РПЛ лидирующих ЦСКА и «Локомотив». «Ростов» с тремя очками опустился на седьмое место.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против ЦСКА, а «Ростов» в гостях встретится с «Динамо».