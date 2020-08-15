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    Гол Ловрена помог «Зениту» обыграть «Ростов»

    «Ростов» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Питерский «Зенит» одержал гостевую победу над «Ростовом» (2:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 23-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Малком пробил головой и мяч попал в руку Чернову.

    Азмун с пенальти пробил по центру — Песьяков ногами отразил мяч, но Сердар первым успел на отскок и поразил ворота ростовчан.

    На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. Ракицкий не успел к мячу и в подкате сбил Зайнутдинова, получив вторую желтую карточку.

    А на 87-й минуте питерцы заработали стандарт на левом фланге. Дуглас навесил в штрафную, Ловрен высоко выпрыгнул и пробил головой в верхний угол ворот — Песьяков не дотянулся.

    «Зенит» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице РПЛ лидирующих ЦСКА и «Локомотив». «Ростов» с тремя очками опустился на седьмое место.

    В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против ЦСКА, а «Ростов» в гостях встретится с «Динамо».

    РПЛ. 2-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
    Голы: Азмун, 24 (0:1). Ловрен, 87 (0:2)Нереализованный пенальти: Азмун, 24 (вратарь)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Еременко, 74), Попов (Хасимото, 74), Ионов, Норманн, Шомуродов (Тошевски, 85), Зайнутдинов«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Азмун (Мостовой, 85), Ригони (Круговой, 73), Дриусси (Ерохин, 73), Малком (Прохин, 80)Предупреждения: Малком, 1. Норманн, 3. Чернов, 23. Ракицкий, 55. Азмун, 70. Барриос, 90+3Удаление: Ракицкий, 78
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