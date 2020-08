У защитника «Барселоны» выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»

Защитник «Барселоны»сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба каталонцев.

14 августа сине-гранатовые сыграют с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

У 26-летнего Юмтити не выявлено симптомов. Французский футболист находится на самоизоляции в своем доме.

Все игроки, которые находились в контаке с защитником, находятся под контролем медицинского штаба «Барселоны».

В текущем сезоне Юмтити провел 18 матчей за каталонцев и не отметился результативными действиями.

