У защитника «Барселоны» выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»

Самюэль Юмтити
globallookpress.com
14 августа сине-гранатовые сыграют с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
У 26-летнего Юмтити не выявлено симптомов. Французский футболист находится на самоизоляции в своем доме.
Все игроки, которые находились в контаке с защитником, находятся под контролем медицинского штаба «Барселоны».
В текущем сезоне Юмтити провел 18 матчей за каталонцев и не отметился результативными действиями.
LATEST NEWS | @samumtiti tests positive for Covid-19.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
All the details: https://t.co/JkIEikhseQ pic.twitter.com/kLVPitD4m9