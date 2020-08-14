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    ESPN: «Барселона» уволит Сетьена

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен будет уволен со своего поста, сообщает ESPN.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    Причина, по данным источника, в том, что наставник не сумел найти общий язык с футболистами и не пользуется в их среде авторитетом.

    Поэтому руководство клуба намерено заменить 61-летнего специалиста более именитым тренером.

    Среди основных кандидатов — наставник сборной Голландии Роналд Куман и Хави из «Аль-Садда». Оба ранее уже отказывались возглавить «Барселону».

    Еще одним кандидатом является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    В пятницу, 14 августа, «Барселона» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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