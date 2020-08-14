ESPN: «Барселона» уволит Сетьена

Главный тренер «Барселоны»будет уволен со своего поста, сообщает ESPN

Причина, по данным источника, в том, что наставник не сумел найти общий язык с футболистами и не пользуется в их среде авторитетом.

Поэтому руководство клуба намерено заменить 61-летнего специалиста более именитым тренером.

Среди основных кандидатов — наставник сборной Голландии Роналд Куман и Хави из «Аль-Садда». Оба ранее уже отказывались возглавить «Барселону».

Еще одним кандидатом является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

В пятницу, 14 августа, «Барселона» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 0