Нагельсман: У «Атлетико» было мало моментов, «РБ Лейпциг» создал больше

Главный тренерпрокомментировал победу команды над(2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались. Против "Атлетико" у вас не будет слишком много возможностей в третьей зоне. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У "Атлетико" было мало моментов, мы создали больше.

Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о ПСЖ. Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее», — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «РБ Лейпциг» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 18 августа в Лиссабоне. 0