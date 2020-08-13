«Лейпциг» — «Атлетико»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкийодержал победу над мадридскимсо счетом 2:1.

«Быки» открыли счет на 50-й минуте. Позиционная атака ушла на правый край штрафной, Забитцер мягко навесил в центр, откуда Даниэль Ольмо без прыжка головой подрезал мяч в дальний угол ворот «Атлетико».

На 70-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти. Фелиш отыгрался с партнером в стеночку, ворвался в штрафную и нарвался на грубый подкат Клостермана.

Жоау Фелиш пробил уверенно с 11-метровой отметки в левый от себя угол ворот — Гулачи до мяча не дотянулся.

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А на 88-й минуте Анхелиньо нашёл силы на подключение в атаку левым флангом, далее отдал передачу к радиусу штрафной, откуда Тайлер Адамс пробил, а мяч рикошетом от ноги Савича залетел в ворота.

«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.