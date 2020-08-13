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    «РБ Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на ПСЖ

    «Лейпциг» — «Атлетико»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Быки» открыли счет на 50-й минуте. Позиционная атака ушла на правый край штрафной, Забитцер мягко навесил в центр, откуда Даниэль Ольмо без прыжка головой подрезал мяч в дальний угол ворот «Атлетико».

    На 70-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти. Фелиш отыгрался с партнером в стеночку, ворвался в штрафную и нарвался на грубый подкат Клостермана.

    Жоау Фелиш пробил уверенно с 11-метровой отметки в левый от себя угол ворот — Гулачи до мяча не дотянулся.

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    А на 88-й минуте Анхелиньо нашёл силы на подключение в атаку левым флангом, далее отдал передачу к радиусу штрафной, откуда Тайлер Адамс пробил, а мяч рикошетом от ноги Савича залетел в ворота.

    «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

    Лига чемпионов. 1/4 финала
    «РБ Лейпциг» — «Атлетико» — 2:1 (0:0)
    Голы: Ольмо, 50 (1:0). Жоау Феликс, 71 — с пенальти (1:1). Адамс, 88 (2:1)«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукьеле, 90+2), Лаймер, Нкунку (Айдара, 83), Ольмо (Шик, 83), Поульсен (Адамс, 72)«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Эррера (Жоау Феликс, 58), Льоренте, Диегу Коста (Мората, 72), Феррейра-КарраскоПредупреждения: Лоди, 62. Клостерманн, 70. Кампль, 82. Айдара, 87. Хименес, 90+6
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