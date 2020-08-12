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    • Дебютный гол 15-летнего Пиняева в ФНЛ принес «Чертаново» победу над «Иртышом»
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    Дебютный гол 15-летнего Пиняева в ФНЛ принес «Чертаново» победу над «Иртышом»

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    «Чертаново» на выезде нанесло поражение «Иртышу» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 2:1.

    Сергей Пиняев
    Сергей Пиняев

    В середине первого тайма Илья Молтенинов вывел свою команду вперед. На 64-й минуте встречи нападающий «чертят» Сергей Пиняев, вышедший на замену в начале второго тайма, отправил второй мяч в ворота «Иртыша», забив дебютный гол в ФНЛ.

    Таким образом, футболист стал самым молодым автором гола в лиге, отличившись в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней. В первых двух матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Пиняев отдал результативные передачи.

    «Чертаново» набрало шесть очков и занимает шестое место в таблице ФНЛ, у «Иртыша» 0 очков (21-я позиция). 0

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