Дебютный гол 15-летнего Пиняева в ФНЛ принес «Чертаново» победу над «Иртышом»

на выезде нанесло поражениев матче 3-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 2:1.

В середине первого тайма Илья Молтенинов вывел свою команду вперед. На 64-й минуте встречи нападающий «чертят» Сергей Пиняев, вышедший на замену в начале второго тайма, отправил второй мяч в ворота «Иртыша», забив дебютный гол в ФНЛ.

Таким образом, футболист стал самым молодым автором гола в лиге, отличившись в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней. В первых двух матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Пиняев отдал результативные передачи.

«Чертаново» набрало шесть очков и занимает шестое место в таблице ФНЛ, у «Иртыша» 0 очков (21-я позиция). 0