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    Назначены арбитры на второй тур РПЛ

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    Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судей, которые обслужат матчи 2-го тура РПЛ.

    Назначены арбитры на второй тур РПЛ
    Назначены арбитры на второй тур РПЛ

    «Арсенал» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гончар.

    «Сочи» — «Химки»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Владимир Енютин.

    «Спартак» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Динамо» — «Ротор»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов,
    Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Сергей Французов.

    «Рубин» — «Урал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Николай Левников.

    ЦСКА — «Тамбов»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

    «Ростов» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.

    Поединки пройдут 14 и 15 августа. Стоит отметить, что матч «Динамо» — «Ротор» пройдет без системы видеопомощи рефери VAR. 0

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