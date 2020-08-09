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    Гаттузо: «Наполи» уснул на полчаса и подарил «Барсе» победу

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3). Каталонцы прошли в четвертьфинал турнира, поскольку первый матч завершился со счетом 1:1.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «У нас много сожалений, мы словно отключились на полчаса: пропустили три глупых гола и допустили несколько очень серьезных ошибок.

    Также я увидел команду, которая оказала колоссальное давление на "Барселону". Мы должны были дважды забивать в начале матча, а вместо этого пропустили. Меня бесит, когда мы пропускаем после стандартных положений, просто сводит с ума.

    Если посмотреть на статистику, то "Наполи" доминировал. Мы вдвое больше били по воротам, больше владели мячом, легко проходили сквозь их защиту.

    Было видно, что во втором тайме "Барселоне" очень тяжело. Кто-то говорил, что "Барса" играет резервным составом, но я увидел лишь команду стоимостью в сотни миллионов долларов.

    Мы играли как команда, но наибольшие сожаления вызывает то, что мы уснули на полчаса и подарили победу "Барселоне".

    Я не стараюсь посеять раздор, я просто разочарован, потому что мы действительно могли создать им проблемы, но у нас начались проблемы с передачами. Я зол, ведь во втором тайме мы с этим справились гораздо лучше, чем в первом», — сказал Гаттузо Sky Sport Italia. 0

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