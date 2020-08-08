Гайч считает ЦСКА самым знаменитым клубом России

Новичок ЦСКАподелился первыми впечатлениями в новой команде.

«Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее и уже готов познакомиться с ней более близко.

Россия — страна победителей. И что бы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

Насчет состава ЦСКА я тоже навел справки. Могу отметить вратаря — Игоря Акинфеева и правого защитника — Марио Фернандеса. Считаю, что они, наверное, лидеры команды.

Я выучил такие слова, как "привет" и "спасибо". ЦСКА — самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых — Кубок УЕФА. Поэтому я надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА», — приводит слова Гайча пресс-служба ЦСКА.

Новичок ЦСКА Адольфо Гайч поделился первыми впечатлениями в новой команде. 0