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    Гайч считает ЦСКА самым знаменитым клубом России

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    Новичок ЦСКА Адольфо Гайч поделился первыми впечатлениями в новой команде.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее и уже готов познакомиться с ней более близко.

    Россия — страна победителей. И что бы ни делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

    Насчет состава ЦСКА я тоже навел справки. Могу отметить вратаря — Игоря Акинфеева и правого защитника — Марио Фернандеса. Считаю, что они, наверное, лидеры команды.

    Я выучил такие слова, как "привет" и "спасибо". ЦСКА — самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых — Кубок УЕФА. Поэтому я надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА», — приводит слова Гайча пресс-служба ЦСКА.

    Новичок ЦСКА Адольфо Гайч поделился первыми впечатлениями в новой команде. 0

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