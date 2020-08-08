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    Роналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезон

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд туринского клуба по голам за сезон, сообщает Squawka.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (2:1) португалец оформил дубль. Таким образом, на счету форварда 37 голов за сезон, что стало клубным рекордом по этому показателю.

    Роналду превзошел достижение венгерского форварда Ференца Хирзера, рекорд которого держался в течение 94 лет. В сезоне-1925/26 он забил 35 голов за «Ювентус» во всех турнирах.

    Напомним, что в ответном поединке ЛЧ «Ювентус» обыграл «Лион» (2:1), однако в следующую стадию вышел французский клуб благодаря правилу выездного гола. 0

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